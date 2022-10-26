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Hande Çinkitaş davasında gerekçeli karar: Delil yok

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#İstanbul#Kadıköy#Hande Çinkitaş
Hande Çinkitaş davasında gerekçeli karar: Delil yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:00

İstanbul Kadıköy’de 4 Ocak 2001’de, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürüldü.

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Cinayetten 19 yıl sonra olay yerinde bulunan bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda baba Nezih Çinkitaş’ın yoğun olarak DNA profili tespit edildi. 2020’de baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme beraat kararının gerekçesini ‘Delil yok’ diyerek açıkladı.

 

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#İstanbul#Kadıköy#Hande Çinkitaş

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