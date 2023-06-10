Hande albayın ‘Nefes’i

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınları ile mücadele kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen 3 adet T-70 helikopteri envanterine kattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Nefes’ ismini verdiği yerli T-70 yangın söndürme helikopterinin pilotlarından birisi emekli pilot albay Hande Tunç oldu. TSK bünyesinde 25 yıl pilot olarak görev yaptıktan sonra geçen yıl OGM’de görev alan Hande Tunç, ‘Nefes’ ile orman yangınlarına karşı mücadele edecek.





İHA’LARLA KOORDİNELİ

‘Nefes’, İnsansız Hava Araçlarından (İHA) gelen koordinatlarla harekete geçecek, yangın bölgesinde isabetli atışlarla alevlerin daha fazla yayılmadan söndürülmesine katkı sağlayacak. Tunç, OGM’nin Anneler Günü için hazırladığı özel videoda da oğlu ile birlikte yer aldı. OGM, videoyu Twitter’daki hesabından, “Sahip olduğumuz bütün güzelliklerin kaynağı olan, bu dünyayı bizlere cennet kılan, cennet müjdeli annelerimiz. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin ve kendini anne gibi hisseden kadınlarımızın anneler günü kutlu olsun” ifadeleri ile paylaştı.