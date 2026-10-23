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Hamza’yı kim vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Siirt#UMKE#Soruşturma
Hamza’yı kim vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 07:00

SİİRT’in Şirvan ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Hamza Talo (28), önceki gün sabah saatlerinde merada bulunan hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldı.

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Gece eve dönmeyen Talo’dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD’ın 1 müdahale aracı ve 4 arama-kurtarma drone ekibi, emniyetten 8 personel, UMKE’den 3 personel ve 1 araç ile Şirvan itfaiyesinden 10 personel katıldı. Talo’nun yakınları ve gönüllü köy korucularından oluşan yaklaşık 40 kişi de çalışmalara destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı’nın arama köpeği de çalışmalarda kullanıldı.

Çalışmalar sonucunda Talo'nun, dün sabah saatlerinde, ilçe merkezinin yaklaşık 8 kilometre güneyindeki arazide cansız bedeni bulundu. Talo'nun ateşli silahla vurulduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Siirt#UMKE#Soruşturma

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