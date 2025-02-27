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Hamza’nın zaferi... 9 yıllık hukuk savaşını kazandı

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#Hamza İpek#Danıştay#Kırıkhan
Hamza’nın zaferi... 9 yıllık hukuk savaşını kazandı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:00

Danıştay, kız arkadaşıyla öpüştüğü iddiasıyla okul müdürü tarafından azarlandığı için okulun balkonundan atlayıp felç kalan Hamza İpek’in davasında, son sözü söyledi. Danıştay, aileye 1 milyon 700 bin TL tazminat ödenmesi gerektiği yönündeki kararı oybirliği ve kesin olarak onadı.

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan Hamza İpek, 9 Aralık 2015 günü kız arkadaşı D.H.’yi öptüğü gerekçesiyle okul müdürünün odasına çağrıldı. Hamza, burada kadın okul müdürü ve bir öğretmenin ağır hakaretlerine, psikolojik şiddetine maruz kaldı, okuldan atılmakla tehdit edildi.

YÜZDE 93 ENGELLİ KALDI

Hamza, maruz kaldığı muamele nedeniyle, müdür odasının karşısında bulunan balkondan atladı, felç kaldı. Yüzde 93 oranında engelli hale geldi. Okul müdürü ve öğretmen hakkında ‘intihara teşvik’ suçundan yapılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. İpek Ailesi avukatı Ali Habip aracığıyla, olayda idarenin hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

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Hatay 1. İdare Mahkemesi, okul müdürü ve öğretmenin, “oldukça hassas olan duruma çözüm bulmak için konunun uzmanı olan rehber öğretmen aracılığı görüşmeleri yapması gerekirken yapmadıkları”, “rehber öğretmen aracılığıyla çözüme ulaşılamaması halinde öğrenci velisiyle ilişki kurup birlikte sorunun çözüm yollarını araştırılması gerekirken bu noktada gereken hassasiyetin gösterilmediği” ve “okul yönetimi ve öğretmenlerince olayı anlamaya yönelik bir yaklaşım sergilenmediği” gerekçesiyle kusurlu olduklarına karar verdi. Mahkeme, Hamza’nın bakım masrafları dahil toplam da 1 milyon 700 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. Kararı istinaf mahkemesi de onayladı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, temyiz başvurusunda bulundu.

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‘EMSAL BİR KARAR’

Dosyanın temyiz incelemesi Danıştay 8. Dairesi’nce yapıldı. Daire, oybirliği ile ve “kesin” olarak kararın onanmasına hükmetti. İpek Ailesi’nin avukatı Ali Habip kararın emsal nitelikte olduğunu savunarak “İlk derece mahkemesi gerekçeli kararında öğrencilerin sorunlarında, idarecilerin ve diğer öğretmenlerin daha hassas davranmaları gerektiğini vurgulamıştı. Bütün ülke için emsal oluşturacak bu kararda, daha modern bir eğitim anlayışı sergilenmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Okul yöneticilerinin, öğrenciye yaklaşımlarında daha dikkatli, uzman rehber öğretmenler bilgisinden faydalanarak, sorunlara çözüm bulmaları gerektiğine işaret edilmiştir. Bundan sonra MEB’in söz konusu idarecilere bu tazminatı rücu yapması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

 

 

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#Hamza İpek#Danıştay#Kırıkhan

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