×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda askeri araç kazası; 2 asker yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Bulgaristan#Hamzabeyli Sınır Kapısı
Hamzabeyli Sınır Kapısında askeri araç kazası; 2 asker yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 22:05

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri aracın gümrük peronlarının duvarına çarptığı kazada 2 asker hafif yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın gümrük peronları kısmında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede devriye görevi yapan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu peronların bulunduğu bölgedeki duvara çarptı.

Kazada, araç sürücüsü ve yanında bulunan asker hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından askerler, ambulanslarla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Bulgaristan#Hamzabeyli Sınır Kapısı

BAKMADAN GEÇME!