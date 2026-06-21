×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 20 kilometre TIR kuyruğu

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Bulgaristan#Hamzabeyli Sınır Kapısı
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 20 kilometre TIR kuyruğu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 16:47

Edirne’den  Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda, 20 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan kuyrukta TIR şoförleri saatlerce bekledi. Bölgedeki şoförler gişe isterken canlarının tehlikede olduğunu söylediler.

Haberin Devamı

Türkiye'nin ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan kuyrukta TIR şoförleri saatlerce bekledi. Sürücüler, Kapıkule Sınır Kapısı’ne giden yoldaki gibi, Hamzabeyli yoluna da sıra gişesi konulmasını, böylelikle araçlarıyla TIR parklarında rahatça bekleyip, sıra oluşturmayacaklarını söyledi.

İzmir’den aldığı yükü Romanya’ya götüren 33 yıllık sürücü Ali Tokyürek, cuma saat 22.00’de sıraya girdiğini söyleyerek, “Aşağı yukarı 45-50 saattir kuyruktayım. Tuvalet sorunu var, en büyük sorunumuz o. Açlık sorunumuz var, uykusuzluk. Bütün zorlukları çekiyoruz. Her zaman çekiyoruz bunu. Aslında bunun çözümü basit. Herkes çeşitli fikirler ortaya atıyor. 5-10 kilometre geriye Kapıkule’deki gibi sıra gişesi koyulsa, istediği parka gider, istirahatini yapar, sırasını bekler. Mesaj geliyor zaten. Aşağı yukarı 30 saat de içeride bekleyeceğim” diye konuştu.

Haberin Devamı

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 20 kilometre TIR kuyruğu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

“ARABALARIN ÇARPMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK”

Tokyürek, “İlk yapılması gereken bir gişe konulması Kapıkule'deki gibi, başka çözümü yok. Hayatımız tehlikede. Sürekli arabada oturamıyorsun, ayaklarımız tutuluyor. Benim yürümem gerekiyor, kalp hastasıyım. Aşağı indiğimizde arabaların çarpma ihtimali çok yüksek. Taksiler de tehlikeye giriyor burada. Kazalar oldu zaten. Bu sürekli gündeme getiriliyor. Hala bir çözüm yok. Bu sıkıntıyı sürekli yaşıyoruz. Başka bir iş de yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 20 kilometre TIR kuyruğu

“YEME İÇME PROBLEMLERİMİZ OLUYOR”

İstanbul’dan gelip Romanya’ya giden İrfan Uğurluoğlu da 2 gündür sırada beklediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Daha yeni içeri gireceğiz, Allah izin verirse. 2 akşam yolda yattık. Ya sorunumuz sıralar. Başka bir sorunumuz yok. Burayı bir gişe konulmasını istedik, Kapıkule'deki gibi. Herkes yolda yatacağına bir parka girip de yatsa bu kadar mağdur olacağız. Onu yapmıyorlar. Tuvalet ihtiyacı mı oluyor veya arabanın yatması gerekiyor, takograf ihtiyacımız oluyor. Bunları yerine getiremiyoruz. Yerine getiremediğimiz zaman da bizim için de sıkıntı. Yeme içme problemimiz oluyor. Bir parka girip de burada parkta istirahat etmiş olsak, uğraşmayacağız.”

Gözden KaçmasınTürkücü Altunsarayı aracından indirmeye çalışan sürücü tutuklandıTürkücü Altunsaray'ı aracından indirmeye çalışan sürücü tutuklandıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınİBB Kültür A.Ş. yöneticisini kaçırmışlardı: Gözaltı sayısı 12ye yükseldiİBB Kültür A.Ş. yöneticisini kaçırmışlardı: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Bulgaristan#Hamzabeyli Sınır Kapısı

BAKMADAN GEÇME!