Hamza Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamza Yerlikaya’nın biyografisi

Aslen Sivaslı olan Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976'da İstanbul’un Kadıköy ilçesinde doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun olan Yerlikaya, Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

17 yaşında büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olarak dönemin Dünya Güreş Federasyonu (FILA) tarafından ‘Asrın Güreşçisi’ unvanına layık görülen Hamza Yerlikaya, sporculuk kariyerinde büyükler kategorisinde 2 Olimpiyat, 3 Dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu kazandı.

1996 yılında Atlanta Olimpiyat Oyunları’nda elde ettiği altın madalyanın ardından 1997 yılında kendisine ‘Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ verilen Yerlikaya, 2007 yılında spor hayatını noktaladı.

2007 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti 23. Dönem Sivas Milletvekili seçilen Hamza Yerlikaya, bu süre zarfı boyunca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyeliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği, TBMM Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Komisyon üyeliği görevlerini de ifa etti. Milletvekilliği görevinin ardından 2012 yılında Güreş Federasyonu Başkanı seçilen Yerlikaya, 3 yıllık başkanlık süresinin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görevine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.