Hamza isminin anlamı nedir? Hamza ne demek?

Hamza isminin kökeni Arapçadan gelmektedir. Dini açıdan temsil ettiği kişiler nedeniyle önem taşır. Kur'an-ı Kerim de bulunmamasına rağmen dinen önemli kişileri temsil eder.



Hamza İsminin Anlamı



Türk Dil Kurumunca da yer verilen isimlerden olan Hamza, aslan ve güçlü adam manalarını taşımaktadır. Ayrıca mühürcü anlamını da taşıdığı bilinmektedir. Bir diğer anlamı ise güçlü, heybetli demektir. Anlam açısından da güzellikler taşıyan erkek bebekler için tercih edilen isimler arasındadır.



Hamza Ne Demek?



Bu ismi taşıyanların en belirgin özellikleri arasında güvenilir kişiler olmalarıdır. Çalışkan ve başarılıdır. Sakin bir yaşam tarzını tercih ederler. İradesi güçlü, cesur ve zekidir. Güzel anlam ve özellikler taşıyan bir isim olmasıyla tercih edilmektedir.



Dini yönden ise önemli kişilerin taşıdığı isimler arasındadır. İslami tarihimize bakıldığında Hz. Muhammed (sav) efendimizin amcasının ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nuh peygamberin oğlunun adının da Hamza olduğu düşünülmektedir. Güçlü yönleriyle Farslar, Araplar ve Türkler de tercih edilen isimler arasında olmaktadır.



Kur'an-ı Kerim de yer almadığı halde kullanılan erkek bebek isimlerinde üst sıralardadır. Kelime anlamı olarak manalı ve dinen caiz isimler arasındadır. Aynı zamanda İslam tarihinde izler bırakan kişilerin hatırlanması amacıyla tercih edilmektedir.