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Haber Giriş: 10.07.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Hamza Gedikoğlu kimdir?

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Hamza Gedikoğlu kimdir?
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Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atanan Hamza Gedikoğlu, Resmi Gazete'de yer alan atama duyurusunun ardından araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Hamza Gedikoğlu kimdir? İşte, o konuda bazı detaylar

Hamza Gedikoğlu, atama kararının ardından internet üzerinden araştırılan isim olmaya başladı. 10 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete kararı ile Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı görevine getirilen Hamza Gedikoğlu, yakın zamanda Öznur Hacıosmanoğlu ile dünya evine girmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da nikah törenine katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ile Üsküdar Belediyesi Nikah Salonu'nda Öznur Hacıosmanoğlu ile Hamza Gedikoğlu çiftinin nikah törenine katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etmişti.

 

 

 

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