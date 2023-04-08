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Hamza Dağ'dan 3 dönem kuralı açıklaması... Seçim anketlerinde son durum ne?

Güncelleme Tarihi:

#Hamza Dağ#AK Parti#Seçim
Hamza Dağdan 3 dönem kuralı açıklaması... Seçim anketlerinde son durum ne
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 08:05

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağ, anketlerdeki son durumu açıklarken 3 dönem kuralının geçerli olacağını belirtti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TV 100'de katıldığı canlı yayında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim anketlerdeki son duruma ilişkin konuşan Dağ, "Anketlerde parti olarak, Cumhur İttifakı olarak önde gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız önde gidiyor. İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var. Muharrem İnce faktörü var. Muharrem İnce yüzde 10 civarında kendi oyu var. Seçime kadar ben bu civarlarda kalabileceği konusunda tam emin değilim. Kampanya dönemi önemli olacak" dedi.

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Dağ, "Muharrem İnce'nin performansı önemli. İnce'nin bu kadar oy alma noktasına gelme sebebi nedir? Asıl mevzu orada. İnce'ye Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta baktığımızda yok. Şubat'ta 0'lar 1'ler, Mart'tan sonra yüzde 10'lu oylar konuşuyoruz. Partisi 4-5 civarında. Nedeni 7'li masanın adayının tutmamış olması, kabullenilmemiş olması" ifadelerini kullandı.

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3 DÖNEM KURALI AÇIKLAMASI

Dağ, 3 dönem kuralının bu seçimde uygulanacağını ifade ederek "Biz 2018’de 3 dönem kuralını uygulamadık, uygulayamadık. Zaman çok dardı, erken seçim oldu. Ben üç dönemi hem MYK’da savundum hem birebir Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmamda hem sahada teşkilatlarımızla yaptığımız görüşmelerde. Başvuruyu usulen yaptık. Çok net bir şekilde 3 dönem kuralının uygulanması gerektiğini söyledik" dedi.

Dağ, "20 sene 25 sene daha bu ülkenin bu partiye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. 25. döneme ara verme ve dönem olarak saymadan 26, 27 dönemde 3 dönemi üst üste yapan bu dönem ara verecek" dedi.

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#Hamza Dağ#AK Parti#Seçim

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