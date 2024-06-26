Hamza Dağ: Yeni ittifak arayışı yok

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Dağ, özetle şunları söyledi:

SOKAK HAYVANLARI: Meclis’te bir çalışma yapıldı. Bütün taraflar dinlendi. Herkesin söylemiş olduğu ifadeler çerçeve içine oturtuldu. MYK’da da bir değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanımız başkanlığında bir toplantı daha yapılacak ve son hali verilecek. Çözüm konusunda değişik düşünceler var. Biz burada sorunun çözümü konusunda adımlar atacağız.

YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ: Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Henüz bir noktaya gelmiş değiliz deniliyor bana da. Doğrudan vergileri artıracak, dolaylı vergileri azaltacak sürece gitmemiz gerekiyor. Vergi reformuna ihtiyaç var. Bazı adımlar mutlaka atılacak.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM: COVID’den sonra yaşadığımız süreçte, asgari ücrette taraflar yıllık bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim.

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SİYASETTE NORMALLEŞME: Birileri ev ödevi verecek, biz de yapacak değiliz. Müzakere etmezseniz, çözemezsiniz. Biz diyalog noktasında bugün de açık olduk, daha önce de açıktık. Diyalog sürecinden Kılıçdaroğlu rahatsızdı. Normalleşme sürecektir. Başka ittifak yok. Bizim ittifakımız bellidir. Masa üstünde ayrı, altında farklı değildir. Bu ittifak sadece seçim kazanmak için değil, bu ülke ve coğrafyadaki süreçlerde duruş koymaktadır. Cumhur İttifakı’nda bir mesele yok. Yeni ittifak arayışımız yok. Ben sorun görmüyorum. Yarın tezkereler gelecek Meclis’e hem biz hem toplum duruşlarını görecek. Esas gündemimiz milletimizin yaşadığı zorluğu ortadan kaldırmak.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ: Biz buna hukuk devleti çerçevesinde bakıyoruz. Hukuk görevini yapsın. Burada ön planında, arka planında ne varsa savcılık araştırmalarını yaptı. Parti olarak davaya katılım sürecinde olduğumuzu düşünmüyorum.”