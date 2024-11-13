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Hamza Dağ: Erken seçim demokrasiye haksızlık

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#AK Parti#Hamza Dağ#Erken Seçim
Hamza Dağ: Erken seçim demokrasiye haksızlık
Gonca Şenay
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 07:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Erken seçim tartışmalarını gündeme getirmek demokrasiye karşı haksızlıktır" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ankara’da medya temsilcileriyle buluşmada gündemdeki konularla ilgili konuşurken özetle şu mesajları verdi:

“Bugün için erken seçim diye bir gündemimiz yoktur. Meclis’ten karar çıkması için zaten 360 oy gerekiyor. Ancak erken seçim tartışmalarını gündeme getirmek demokrasiye karşı haksızlıktır. Erken seçim diye bir gündemimiz söz konusu değil. Anayasa değişikliği matematiksel olarak zordur, ancak bunu tartışmayacağımız anlamına gelmiyor. Bu çalışmanın ülke gündeminde olması faydalıdır.

Yerel seçimden sonra bir durum ortaya çıktı. İlk defa ikinci parti olarak çıktık. Ana sebep ekonomi gibi görünüyor ama siyaseten de bir değişim havası çıktı ortaya. Kadrolar değişebilir, siyasetimiz değişmez. 

BAHÇELİ’NİN ÖCALAN ÇIKIŞI

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Mesele terörün bu topraklardan silineceği adımların atılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ‘iç cepheyi sağlam tutma’ noktasında adımlar Cumhur İttifakı’nın ortak adımlarıdır.”

YAVAŞ’A OPERASYON

Hamza Dağ, CHP’li belediyelerin konserlere ödediği ücretlerle ilgili olarak da “Mansur Bey bir operasyon yapıldığına işaret ediyor. Bu ifadenin adresi Ekrem İmamoğlu. Son zamanlarda kapalı kapılar ardından birbirlerine operasyonlar yapıyorlar” dedi.

 

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#AK Parti#Hamza Dağ#Erken Seçim

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