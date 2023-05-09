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AK Partili Hamza Dağ'dan The Economist'e tepki: Manşetlerini önemsemiyoruz, biz milletimizleyiz

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#AK Parti#Hamza Dağ#CNN TÜRK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 13:22

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı CNN TÜRK yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. The Economist'in Erdoğan'ı hedef alan kapağına tepki gösteren Dağ, "Bu sefer işi abartmış durumdalar. Oradan Türkiye'ye baktıklarında uysal, kendi politikalarını uygulamayan Türkiye'yi arzuluyorlar. Manşetlerini önemsemiyoruz, biz milletimizleyiz" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sadece The Economist değil Avrupa'da Amerika'da yayın yapan gazetelere, dergilere baktığımızda da aynısını görüyoruz. Bu sefer işi abartmış durumdalar. Manşetlerini önemsemiyoruz, biz milletimizleyiz. Oradan Türkiye'ye baktıklarında oradan, uysal, kendi politikalarını uygulamayan, onların belirlediği politikayı uygulayan Türkiye'yi arzuluyorlar. Rusya Ukrayna savaşında denge politikası yapan Türkiye'den sadece bizim boyunduruğumuzda olan, Rusya'ya yaptırımlara katılan, tahıl koridorunda arabuluculuk yapmayan Türkiye arzusundalar. Yedili masanın adayının da buna dair sürekli açıklamalar yaptığını görüyoruz.

Biz kampanya sürecine başladığımızdan beri kandilden açıklamalar var. Bizim esasında nasıl doğru politikalar yaptığımızı onların da gördüğünü, karşı tarafının ve adayının onların istediği gibi bir Türkiye olacaklarını göstermiş oluyor. Biz bu manşetleri önemsemiyoruz. Herksin bu oyunu gördüğünün farkındayız. HDP'ye oy vermiş vatandaşların da ben bu vatanı emanet edecek kişiyi biliyorum dediğine şahit oluyoruz.

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Cumhurbaşkanımız ilk turda kazanacak. AK Parti de açık ara farkla kazanacak. Her bir bölgeden vatandaşımızın teveccühünü gördükçe memnuniyet duyuyoruz.

MEMURLAR İÇİN BENZER DURUM DÜŞÜNÜLÜYOR

Cumhurbaşkanımız kamu işçilerine yüzde 45 zammı açıkladı. Benzer bir durumun memurlar için düşünüldüğünü de ifade edebilirim.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan 700 bin kamu işçisinin zammını açıkladı...Cumhurbaşkanı Erdoğan 700 bin kamu işçisinin zammını açıkladı...Haberi görüntüle

 

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#AK Parti#Hamza Dağ#CNN TÜRK

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