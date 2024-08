Hamza Dağ açıkladı: 15 Belediye Başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılacak

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkezinde AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl dönümü programı ile ilgili hazırlıklar hakkında basın toplantısı düzenledi. Dağ, AK Partinin, son 23 yılın 22 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı başaran siyasi hareketi olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun yoluna inananlar ve yanında yürüyenlerin azim, coşku ve gayretiyle bu 22 yılda büyük başarılara imza attıklarını belirten Dağ, “AK Parti, bu sürede her alanda gerçekleştirdikleriyle hem değişimin hem dönüşümün hem de reformun adı olmuştur. AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir ailedir, bir yuvadır. Bu ailenin ve yuvanın bir ferdi olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz. AK Partimiz köklerinden aldığı güçle; her daim daha güçlü, her zaman yeni, hep diri ve genç bir partidir. Kurulduğundan bu yana birçok zorluğu aşan partimiz, bu başarılarını lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mahalle, ilçe ve il teşkilatıyla birlik-beraberliğine borçludur. AK Parti; millet uğruna, vatan uğruna, fedakarlığın, özverinin simgesi olmuştur bundan sonra da olacaktır. AK Parti geleceğin partisidir. AK Parti umutların her daim yeşerdiği partidir. AK Parti, eser siyasetiyle, yaptığı icraatlarıyla bugünlere gelmiş bir partidir. AK Parti, dava ruhuyla yoğrulmuş vatan evlatlarının partisidir” diye konuştu.

Haberin Devamı

Yarın, AK Parti'mizin kuruluşunun 23. yıl dönümünü kutlayacaklarını aktaran Dağ, “Temamızı ‘Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti' olarak belirledik. Zira adaleti ve kalkınmayı şiar edinen, vatandaşı önceleyen, milli iradeyi baş tacı yapan partimizin umut özelliği yolumuzun en parlak aydınlatıcısıdır. Partimizin can damarı olarak, milletimizin gönlünde taht kurmamıza vesile olan en önemli siyasetimiz, hiç kuşkusuz dünden bugüne yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız hizmet ve icraatlarımızdır. Umutlarla tomurcuklanan, icraatlarla yeşeren, mazisiyle gurur duyan AK Parti, gelecek kavramını ‘Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşası yolunda inançla şekillendirmektedir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Partinin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nı ilk defa AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceklerini söyleyen Dağ, “Programda, kurucularımızı, MYK, MKYK üyelerimizi, bakanlarımızı, önceki dönem kabine üyelerimiz ile Meclis Başkanlarımızı, teşkilat üyelerimizi misafir edeceğiz. Programda bir video gösterimi ve bir de sahne performansı olacaktır.

Programımız, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarının ardından kurucu üyelerimizle çekilecek fotoğraf çekimiyle son bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Dağ, bu programın yanı sıra, her il başkanlığı illerinde kendi programını yapacaklarını, İl başkanlarımız, kurucularımız, mevcut milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız illerindeki bu coşkuya ortak olacak aktardı.

Haberin Devamı

“AK PARTİ'YE KATILIMLAR OLACAK”

Programı planlarken sadece AK Partimizin 23. yılında 22 yıl iktidarda olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek ve inşallah daha uzun yıllar ülkemize iktidar olarak hizmet etmenin heyecanıyla planladığımızı ifade eden Dağ, “AK Parti siyasetin merkezi oldu bundan sonrada olmaya devam edecektir. AK Partiye katılımlar hem milletvekili hem de belediye başkanları düzeyinde katılımlar olacak. Biz bu katılımlar ile hem de ülke yaptığımız hizmet siyaseti ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklayan söylemlerle bugüne kadar siyasetin merkezinde bulunduk. Bundan sonrada inşallah bulunmaya devam edeceğiz. Katılımlar olacak ve sonrasında görüşmeler olacaktır. Hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti ilkemizi hem de katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz. Sonrasında her şey olgunlaştığında kamuoyuna paylaşıyoruz. Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşımızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak bazı değişiklikler artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var” şeklinde konuştu.