Hamza Dağ: 4.5 milyon hemşehrimiz başımızın tacıdır

Haberin Devamı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında sabahın erken saatlerinde Aliağa’da STK ve oda temsilcileriyle bir araya geldi. Dağ, daha sonra Aliağa Vanlılar Derneği’nin kahvaltı programına katıldı.

DAĞ’DAN SÖZ VERDİĞİ AİLEYE ZİYARET

Hamza Dağ, daha önce karşılaştığı Gümüştaş ailesi ile yaptığı sohbet üzerine aile tarafından evlerine davet edilmişti. Bu davete icabet eden Dağ, bugün Aliağa’da oturan aileyi ziyaret etti. Aile ile sohbet eden Dağ, sağlık sorunu olan aile büyüğü için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hamza Dağ ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki Aliağa Cemevi’ni ziyaret etti. Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi Başkanı Celal Süslü ve dernek yöneticileriyle bir araya gelen Dağ, taleplerini dinledi. Seçim sürecine ilişkin dernek yöneticilerine bilgi veren Dağ, daha sonra “Hızır Oruçları Kurban Lokması” nedeniyle bir araya gelen vatandaşlarla buluştu.

Haberin Devamı

DAĞ MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Dağ’ın ilçedeki son ziyareti ise ilçedeki Yenişakran Mahallesi oldu. Dağ, buradaki mahalle kahvehanesinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hamza Dağ, yaptığı konuşmada mevcut büyükşehir belediye başkanına seslenerek, su fiyatlarında indirime gidilmesini istedi. İlçenin en büyük sorunlarından biri olan kanalizasyon sorununu da 1 Nisan’dan sonra çözeceğini belirten Dağ, “İzmir’in dört bir tarafına söz veriyoruz, 50 bin sosyal konut kazandıracağız. Bunu Büyükşehir Belediyesi eliyle yapacağız” dedi.

Hamza Dağ’a Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Tansu Kaya ve AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Bedrettin Yaşar Demir eşlik etti.