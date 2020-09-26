Hamza, bulduğu 42 bin lirayı polise teslim etti, kendisine verilen parayı kabul etmedi

Şarköy’de, evlerinden ekmek almak için çıkan Hamza Çakmak, Camikebir Mahallesi’nde yürürken yol kenarında bir çanta gördü. İçinde para olduğunu fark eden Çakmak, Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, durumu anlatıp, çantayı teslim etti. Polis yaptığı incelemede çantanın Metin İbişhükçü’ye ait olduğunu belirledi. Emniyete gelerek içinde 42 bin lira parası bulunan çantayı teslim alan İbişhükçü, Hamza Çakmak’a teşekkür etti.



PARA VERMEK İSTEDİĞİMDE AĞLADI



Yaptırdığı inşaata sabah malzemeler geldiğini, kendisinin de inşaatta çalışanlara taksici aracılığıyla kahvaltı söylediğini belirten İbişhükçe, "Taksici arkadaşa getirdiği kahvaltı ve taksi ücretini ödemek için el çantamı taksinin üstüne koyunca unutmuşum. Çanta giden taksinin üzerinde yolda düşmüş ve çocuk bulup, karakola götürmüş. Emniyetten arayıp, bir şeyimin kayıp olup olmadığını sordular. O zaman çantam aklıma geldi. Şimdi çantamı teslim aldım, kardeşime çok teşekkür ederim. Kendisine ödül olarak para vermek istesem de ağlayarak almadı ve annesinin kızacağını söyleyerek geri çevirdi" dedi.