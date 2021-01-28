Hamsiye 10 gün daha büyüme hakkı

İstanbul Boğazı ve Karadeniz’de av yasağı getirilmesinde, Hürriyet gazetesinin konuya dikkat çeken haberleri etkili olmuştu.

Bakanlık, 18 Ocak’ta biten yasağı 10 gün daha uzatmıştı. Dün Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, daha önce iki defa uygulanan ticari amaçlı hamsi avı yasağının 7 Şubat’a kadar uzatıldığını açıkladı. Uzatma gerekçesinde, iki kez uygulanan yasak süresinde hamsi popülasyonunda gözlenen iyileşmeye rağmen halen hamsilerin büyük bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında kaldığı ve et veriminde sınırlı miktarda bir artış olduğunun altı çizildi.

9 SANTİME SIKI TAKİP

Gelecek yıllarda hamsi avcılığının sürdürülebilir olarak yapılabilmesi ve hamsi stoklarının korunması amacıyla uzatılan yasak, İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de, İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularını kapsıyor. Üçüncü kez uzatılan yasakla her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığı 7 Şubat saat 00.00’a kadar 10 gün süreyle yasaklandı. Bakanlığa bağlı ekipler bu sürede, kısıtlama alanındaki hamsileri yakından takip edecek. Hamsilerin iriliğine göre yasak süresi yeniden değerlendirilecek. Bakanlık, yasağın sona ereceği 7 Şubat’tan balıkçılık sezonunun sonu olan 15 Nisan tarihine kadar 9 santimin altında hamsi avlanmasına izin verilmeyeceğini bir kez daha hatırlattı.