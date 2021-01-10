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Selay SAYKAL / DHA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hamsi yasağı uzatılsın

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Hamsi yasağı uzatılsın
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de avlanan hamsi balıklarında, yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi

Küresel iklim değişikliğinin etkisi ile Karadeniz’de yaşanan kuraklıkla birlikte kuruyan derelerdeki hamsi yemi olarak bilinen planktonların denizlere ulaşamadığı, beslenemeyen hamsinin de bu nedenle küçük kaldığı değerlendiriliyor. 

Hamsi yasağı uzatılsın

Türkiye’de 9 santimetrenin altında avlanması yasak olan hamsinin Karadeniz’e komşu kuzey ülkelerinde ise 7 santimetreye kadar avlandığına da dikkat çeken balıkçılar, hamsinin neslinin tükenme tehlikesi ile de karşı karşıya olduğunu yönünde görüş bildiriyor. Bu tartışmalar sürerken uzmanlar ve balıkçılar hamsi popülasyonunun geleceği açısından sürenin uzatılmasını istedi.

KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, “Alınan karar eksik olmasıyla beraber kesinlikle doğrudur ve faydalı olacaktır” dedi. 10 günlük av yasağını az bulduğunu söyleyen balıkçı Salih Ertaş ise “Sezon sonuna kadar hamsi avının yasaklanması lazım” diye konuştu.

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