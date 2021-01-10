Hamsi yasağı uzatılsın

Küresel iklim değişikliğinin etkisi ile Karadeniz’de yaşanan kuraklıkla birlikte kuruyan derelerdeki hamsi yemi olarak bilinen planktonların denizlere ulaşamadığı, beslenemeyen hamsinin de bu nedenle küçük kaldığı değerlendiriliyor.

Türkiye’de 9 santimetrenin altında avlanması yasak olan hamsinin Karadeniz’e komşu kuzey ülkelerinde ise 7 santimetreye kadar avlandığına da dikkat çeken balıkçılar, hamsinin neslinin tükenme tehlikesi ile de karşı karşıya olduğunu yönünde görüş bildiriyor. Bu tartışmalar sürerken uzmanlar ve balıkçılar hamsi popülasyonunun geleceği açısından sürenin uzatılmasını istedi.

KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, “Alınan karar eksik olmasıyla beraber kesinlikle doğrudur ve faydalı olacaktır” dedi. 10 günlük av yasağını az bulduğunu söyleyen balıkçı Salih Ertaş ise “Sezon sonuna kadar hamsi avının yasaklanması lazım” diye konuştu.