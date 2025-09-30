Hamsi için ağ attılar insansız saldırı aracı tuttular! Valiliği teyakkuza geçiren av!

Haberin Devamı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu, liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı.

İnsansız deniz aracını bulan Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok, radarlarında kıyıdan 800 metre mesafede fırtına nedeniyle açığa sürüklenmiş küçük balıkçı teknesi sandıkları cismi teknelerine vinçle çektiklerinde askeri amaçla yapılmış bir insansız deniz aracı olduğunu anladığını söyledi



Hamsi avcılığı için Yoroz Balıkçı Barınağı’ndan denize açıldıklarını belirten Bozok, "Akçakale mevki açıklarında teknemizin radarına bir cisim 800 metre uzaklıktan görüldü. O anlar fırtına biraz korkunç ama görünce küçük balıkçı teknesi olabileceğini düşünerek yanına yaklaştık. Geminin üzerine alalım dedik. Vinçle kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor. Daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber vererek tekneyi gemimizin üzerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı’na getirdik. Sahil güvenlik ekiplerine teslim ettik" dedi.

"HERHANGİ BİR PROBLEM OLMADI AMA YAPTIĞIMIZ YANLIŞTI"

İnsansız deniz aracını ilk gördüklerinde fiber balıkçı teknesi zannettiklerini ifade eden Bozok açıklamasına şöyle devam etti:

"Halatlarımızı takıp yukarı kaldırdıktan sonra askeri bir bot olduğunu fark ettik. O anda içesinde herhangi bir cisim olabilir diye düşündük ama sonuçta kaldırırken herhangi bir patlama olmadığı için teknemizin kenarında asılı bir şekilde karaya kadar getirdik. Herhangi bir problem olmadı ama yaptığımız yanlıştı. Denize üzerinde ekipleri çağırarak müdahale etmek lazımdı. Hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerine haber vermektense kendimiz alıp dışarıya getirelim dedik. İçerisinde 300 kilogram patlayıcı bir madde varmış. Pişman olduk ama iş işten geçti. Allah bizi korudu. Kıyıya getirerek Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik. O andan itibaren balıkçı barınağındaki bütün gemilerin boşaltılmasını istediler. Daha sonra avcılık faaliyetimize devam ettik. Sabah olduğunda içerisinde bomba olduğunu duyduk"

