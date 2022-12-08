Hamsi alarmı! Uzmanlardan ‘av yasağı’ çağrısı geldi

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Denizlerde 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Karadeniz’de palamut bereketi ile sezonu açan balıkçılar, hamside umduğunu bulamadı. Karadeniz’de avlanabilir boy uzunluğu 9 santimin altında kalan hamsinin popülasyonunun olumsuz etkilendiği iddiaları üzerine bu yıl da av yasağı çağrısı geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, avlanabilir boy uzunluğu 9 santimetrenin altındakilerin oranında artış olması nedeniyle geçen yıl İstanbul Boğazı ve Karadeniz’in büyük bölümünde hamsi avcılığına geçici süreyle yasak getirmişti.

YÜZDE 90’I ÖLÜ

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, Karadeniz’de hamsi stokunun tükenme aşamasına geldiğini kaydederek, “Stokların azalmasındaki ana neden Gürcistan’daki hamsi katliamı. Bizim balıkçı teknelerimiz Gürcistan sınırına giderek orada çok küçük boylardaki hamsileri avlıyor. Şu anda Karadeniz’de neredeyse hamsi stoku yok gibi. Av baskısından dolayı şu anda ortalama 7 veya 8 santim büyüklüğünde bir stokumuz var. Tezgahlara 9 santim boyunda bir balık geliyor ama bu gelen balık da gırgır teknelerindeki elekten geçirilmiş balıklar. Yani 100 kilo yakalanan balığın 10 kilosu tezgaha geliyor, 90 kilosu ölü vaziyette denize dökülüyor. Burada ciddi anlamda katliam yapılıyor” diye konuştu.

1 AYLIK YASAK

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Karadeniz’deki diğer ülkelerle birlikte hamsi stoklarının korunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, “Ortak konsorsiyum sağlayarak bu katliama bir dur demek zorundayız. Hamsi avcılığı en az 1 ay yasaklanmalı” dedi.

KİMSE BEĞENMİYOR

Balıkçılık yapan Burçin Doğan, hamsi boyunu kimsenin beğenmediğini söyleyerek, “Hamsiyi tutan da boyunu beğenmiyor, satan da beğenmiyor. Biz de küçük boyutta satmak istemiyoruz ama tutan da tutmak zorunda satan da satmak zorunda çünkü yanında çalışanın parasını ödemek zorunda” diye konuştu.

Balıkçı Cemil Türkmen ise “hamsi avının bir süre yasaklanması daha iyi olur. Çünkü ince hamsiye kimse artık pek sıcak bakmıyor. Avcılığı yasaklanırsa vatandaş için ileriki yıllar için daha iyi olur” dedi.

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Öte yandan kentteki balıkçı tezgâhlarında hamsinin kilosu, 50 liradan satışa sunuluyor.