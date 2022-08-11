Hamlelerin kraliçesi

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Tahir ve Aynur Şahin’in tek çocuğu olan Handenur 1997 yılında dünyaya geldi. 2 yaşında yavaş yürüdüğü ve sendelediği için hastaneye götürüldü, SMA Tip-2 teşhisi kondu. Sonrasında hem Handenur hem de anne babası için mücadelelerle geçen farklı bir hayat başladı. Öncelikle Şahin çifti, çocuklarının hastalığına rağmen hayata sıkı sıkıya bağlanması ve eğitim hayatında mahrumiyet yaşamaması için gereken her şeyi yapmaya karar verdi.

ONUN KİTABINDA İKİNCİLİK YOK

Handenur da annesiyle babasının fedakâr desteğine fazlasıyla karşılık verdi, eğitim hayatının her aşamasını başarıyla geride bıraktı. İlkokulu ve ortaokulu birincilikle bitirdi. Liseyi

engellilere uygun özel bir okulda tam burslu olarak okudu ve oradan da birincilikle mezun oldu. Sonra Galatasaray Üniversitesi’ni kazandı ve siyaset bilimi bölümünde 3.87 ile birinci oldu. Aynı yıl yüksek lisans için Sabancı Üniversitesi’nden burs kazandı, orayı da 4 üzerinden 3.96 not ortalamasıyla birinci olarak bitirdi.

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BENİ İSTEMEYENLERE KENDİMİ İSPATLADIM

Handenur’un okul yaşamındaki başarıları art arda saymak kolay ama o başarıları elde etmek yıllar süren zorlu bir süreç gerektirdi. Bu süreçte Handenur’un anne ve babasına da önemli görevler düşüyordu. Handenur ilkokula başladığı günü şöyle anlatıyor: “İlkokula kaydolacağım zaman okul müdürü ‘benim sorumluluğumu’ alamayacağını söyledi. O gün ağlayarak eve dönerken yolda karşılaştığımız muhtar okul müdürüyle konuştu ve okula kaydolabildim. Ancak müdürün yaklaşımı benim için kırılma noktası oldu. O andan itibaren başarılı olmak zorunda olduğumu hissetmiştim. Birinci olarak bitirdiğimde beni okula almak istemeyen müdürüm ‘Seni özleyeceğim” demişti. Üniversiteyi birinci bitirince de bana ‘Okula gelip öğrencilerimle tanışmanı istiyorum’ diye mesaj attı.”

MÜCADELEYİ SATRANÇLA ÖĞRENDİM



Geçtiğimiz günlerde ‘Avrupa’nın Mücadeleci Ruhuyla Öne Çıkan Engelli Kadın Oyuncusu’ seçilen Handenur, “Planlamanın ve stratejinin ön planda olduğu satranç bana zaman yönetimi, analitik düşünme ve bütüncül düşünme özelliği kattı. Bunlar akademik hayatta çok işime yaradı. Turnuvalar ise mücadeleyi hiç bırakmamayı öğretti. Bu nedenle hem okul hem de satrancı birlikte yürütebildim” diyor.

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DİZİDEKİ GİBİ



Handenur Şahin’in satranç başarısı, geçtiğimiz yıllarda dijital bir platformda yayınlanan ve izlenme rekoru kıran ‘Queen’s Gambit’ dizisini hatırlattı. Dizide, 1950’lerde bir yetimhanede müthiş bir satranç yeteneği sergileyen küçük bir kızın, inişli çıkışlı satranç yolculuğu anlatılıyordu.