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Haminne kelimesi, Türkçe'de yer bulmakta ve iki kelimenin birleşiminden oluşmaktadır. Hanım ve nine kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkan haminne, bazı bölgelerde sıklıkla kullanılabilmektedir. Peki, haminne nedir, ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Haminne kelimesi, bölgesel olarak yaygın kullanıma sahip kelimelerden birisidir. TDK'ye göre haminne kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Yaşlı ve saygı duyulan kadın
Hanım ve nine kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.