Haminne nedir, ne demek?

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Haminne kelimesi, bölgesel olarak yaygın kullanıma sahip kelimelerden birisidir. TDK'ye göre haminne kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaşlı ve saygı duyulan kadın

Hanım ve nine kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.