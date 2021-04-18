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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hamileyken koronaya yenildi

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Hamileyken koronaya yenildi

İBB’nin Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi’nde asistan olarak çalışan Özgün Öztürk geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Öztürk, yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybettiğinde 21 haftalık hamileydi.

Özgün Öztürk için dün Gazi Mahallesi Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin yöneticileri de katıldı. İmamoğlu, Öztürk’ün eşi Ufuk Öztürk ile annesi Nuriye Dündar ve babası Mehmet Doğan’a taziyelerini iletti. Öztürk’ün cenazesi Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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