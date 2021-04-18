Hamileyken koronaya yenildi

Özgün Öztürk için dün Gazi Mahallesi Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin yöneticileri de katıldı. İmamoğlu, Öztürk’ün eşi Ufuk Öztürk ile annesi Nuriye Dündar ve babası Mehmet Doğan’a taziyelerini iletti. Öztürk’ün cenazesi Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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