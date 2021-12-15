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Hamileyken koronaya yakalanan Özge öldü, bebeği kurtarıldı

#Koronavirüs#Özge İlhan#Bursa
Hamileyken koronaya yakalanan Özge öldü, bebeği kurtarıldı

Bursa'da hamile Özge İlhan (25), bir ay önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Annenin karnındaki 6,5 aylık bebeği alındı. Bebek kuvözde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

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Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan'ın hamile gelini Özgen İlhan (25), bir ay önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca entübe edilen genç kadının karnındaki 6,5 aylık bebeği alındı.

Genç kadın bir aydır verdiği mücadeleyi kaybederek hayatını kaybetti. Geride acılı bir eş ve 2 çocuk bırakan genç kadının cenazesi Mudanya'nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.

Cenazede Özge İlhan'ın eşi Burak İlhan ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de katıldı.
Genç kadının 6,5 aylık bebeği ise kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.

Hamileyken koronaya yakalanan Özge öldü, bebeği kurtarıldı

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#Koronavirüs#Özge İlhan#Bursa

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