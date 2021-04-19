Hamileyken hamile kalmak mümkün mü? İngiltere'de akıllara durgunluk veren olay

Literatürde Süperfetasyon olarak bilinen hamileyken hamile kalma durumu, tıp tarihinde 800 milyonda 1 kişide görüldü. Çok uzun süre bebek sahibi olmak için bekleyen 39 yaşındaki Rebecca Roberts ve 43 yaşındaki Rhys Weaver çifti, ilk bebeklerini, 10. haftada çekilen ultrason görüntüsü ile öğrendi.

12. haftada kontrol amaçlı gittikleri doktorun ultrason görüntülerini bir kez daha incelemesinin ardından tespit edilen ikinci bebek, hem doktorda hem de ailede şaşkınlık yarattı.

İki bebeğin ayrı zamanlarda gelişim göstermesi dolayısıyla oldukça endişeli olan aile, doğum esnasında bebeklerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşabilme durumu dolayısıyla kaygı yaşadı.

Eylül 2020'de sezaryenle doğan her iki bebek de ayrı yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde gözetim altında tutuldu. 1 kilo 100 gram doğan Rosalie 95 gün; 2 kilo doğan Noah ise üç hafta yoğun bakımda kaldı.

Şu an 7 aylık olan iki bebeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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