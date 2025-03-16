'Hamilelik kalkanı' 14. çocukta kırıldı... Her defasında serbest kaldı

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İstanbul Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde bir ev 16 Ocak günü iki hırsız tarafından soyuldu. Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, iki kadın hırsızın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızların izlediği rota adım adım takip edildi. Polis, 51 farklı işyeri, toplu taşıma ve MOBESE kamerasını izleyerek şüphelilerin hareketlerini tek tek inceledi. Hırsızların, olay sonrası hızla kaçtığı, otobüse bindiği ve farklı noktalarda izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

CAMDAN ATLAMAYA ÇALIŞTI

Hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (18) olduğu tespit edildi. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde kaldığı belirlenen Çiçek, 22 Şubat’ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Ancak hamile olan kadın, ekiplerden kaçmak için camdan atlamaya kalktı. Polislerin anında müdahalesiyle zarar görmeden yakalanan Çiçek, gözaltına alınarak Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

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SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Emniyette yapılan detaylı sorgulamada Çiçek’in 189 suç kaydı olduğu, 23 dosyadan arandığı ve hakkında 12 yılı kesinleşmiş toplam 472 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Peki, 472 yıl hapis cezasına rağmen Çiçek hapis yatmaktan nasıl kurtuldu? Çiçek, hapis cezasına mahkûm edildiği her defasında, mahkemeye hamilelik gerekçesi sunarak cezalarında erteleme kararı aldırttı. Cezaları ertelendikçe de yeni suçlara karışmaya devam etti. Daha önce defalarca gözaltına alınan ve her seferinde hamileliği nedeniyle serbest bırakılan Çiçek, bu kez mahkemeyi kandıramadı. İstanbul’un en aktif suçlularından biri olarak bilinen Çiçek, adeta ‘hamilelik kalkanı’ ile cezadan kaçmayı başarmıştı. Çiçek’in 13 çocuğu olduğu ve 14. çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 23 Şubat günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, Çiçek’in hamileliği hapis yatmaktan kurtulmak için kullandığını gerekçe gösterdi.

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İnfaz Kanunu 16/4 maddesinde, “Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır” hükmü yer alıyor.