Hamilelere korona uyarıları

Bilim Kurulu, COVID-19 hastası anneden doğan bebeklerin doğum sonrasındaki beslenmesinde, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası otoritelerin önerilerini de dikkate alarak, “Eğer anne bebeğini emzirmeye karar verirse el hijyeni sağlandıktan sonra N95 maske takarak bebeğini emzirebilir. Eğer anne sütünü sağarak vermek ister ise el hijyenini sağlar, meme başı temizliğini yapar ve cerrahi maske ile sağma işlemini yapabilir” yönünde karar verdi.

Ankara Üniversite Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sönmezer, bu karara destek vermenin yanı sıra hamileler ve lohusaların bu dönemde nasıl korunmaları gerektiğine yönelik Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Sönmezer’in açıklamaları şöyle:

BEBEĞE BULAŞTIĞINA DAİR KANIT YOK

Koronavirüslü biri hamileyken virüs bebeğe bulaşır mı?

Veriler sınırlı ancak koronavirüsün gebelik sırasında anne karnında bebeğe bulaştığı bulgusu yok.

Koronavirüslü annenin bebeğinde farklı bir sorun olur mu?

Çin’de yapılan çok küçük bir çalışmada koronavirüs pozitif gebelerin bebeklerinde solunum güçlüğü, trombosit düşüklüğü ve karaciğer fonksiyonlarında yükselme gibi bazı erken problemler saptanmıştır. Ancak veriler sınırlı.

Hamilelerin virüse yakalanma ihtimali daha mı yüksek?

Gebelik genel olarak bağışıklık sisteminin baskılandığı bir durum olmakla birlikte, gebelerin koronovirüse yakalanma ihtimalinin daha fazla olduğu ile ilgili bir veri bulunmuyor. Ancak SARS, MERS ve influenza (grip) gibi enfeksiyonlar ile ilişkili geçmiş veriler değerlendirildiğinde hastalığı daha ciddi geçirme olasılığı teorik olarak var.

Hamilelerin rutin kontroller için hastaneye gitmeleri riskli mi?

Bu dönemde hastaneler malum. Yüksek tansiyon, şeker veya erken doğum gibi riskleri yoksa sağlıklı gebelerin bu dönemde muayene aralıklarını uzatmalarını öneririm.

Bu dönemde hamileler nasıl beslenmeliler, takviyeye ihtiyaçları var mı ve nasıl korunmalılar?

Hayır, normal zamanda nasıl besleniyorlarsa ve doktorları takviye olarak ne öneriyorsa onlara uysunlar. Diğer insanlar koronavirüsten nasıl korunuyorlarsa hamileler de o şekilde korunmalı. Sadece bakanlığın sürekli uyarısını yaptığı 14 kurala daha sıkı uymalılar. Hijyenlerinin yanı sıra beslenmelerine ve karantina kurallarına daha çok özen göstersinler.

Doğum esnasında nelere dikkat edilmeli?

Sağlık personeli ve anne hasta değilse normal hijyen doğum nasıl yapılıyorsa o şekilde doğum sağlamalı. Anne adayı koronavirüslü ise veya şüphe varsa mutlaka N95 maske takmalı. O sırada orada bulunan doktor ve diğer sağlık personeli de maske ve koruyucu ekipman ile doğumu yaptırmalı.

Yeni anne olan biri bebeğini nasıl emzirmeli?

Sadece koronavirüs kapmış bir anne bebeğini emzirirken N95 maske takmalı. Sağlıklı bir anne bebeğini normal emzirmeli.