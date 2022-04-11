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Hamilelere idari izin kalktı mı? Resmi Gazete detayı!

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Hamilelere idari izin kalktı mı Resmi Gazete detayı

Hamilelere idari izin kalktı mı sorusu, Nisan ayının ortalarına girerken pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hamilelere idari izin verilebileceğine yönelik kararların alındığı süreç, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar doğrultusunda değişikliğe uğradı. Peki, hamilelere idari izin kalktı mı? İşte, o detaylar

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Hamilelere idari izin, Resmi Gazete kararı ile kaldırıldı. 9 Nisan tarihli Resmi Gazete kararına göre şu ifadeler yer aldı;

"30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir"

Böylece hamilelere idari izin süreci de son bulmuş oldu. 

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