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Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin yeniden yargılandığı davada karar

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#İstanbul#Pendik#Hasan Sel
Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin yeniden yargılandığı davada karar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 12:07

İstanbul Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 5’er yıl hapis cezasına çarptırılan baklavacı Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in İstinaf Mahkemesi'nin bozma ardından yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Hüseyin Sel'in cezası düşürüldü.

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Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel hakkında 'Hürriyeti Tahdit' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sanık Hüseyin Sel hakkında 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan 10 ay hapis cezası vererek erteledi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracın aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyordu. Sanık Hüseyin Sel'in de aracını müştekilerin otomobilinin önüne kırarak durdurmaya zorladığı belirtilen iddianamede, her iki kardeşin de 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme' ve 'Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılında verilen kararda her iki sanık da 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması' suçundan da sanıkları 10'ar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, 18 Haziran 2020 tarihinde “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçlarından toplamda 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçunun oluşmadığı halde bu suçtan mahkumiyet verildiğini belirterek, sanıkların mağdurların şahsına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarını kaydetti. Yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını bozan İstinaf, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

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#İstanbul#Pendik#Hasan Sel

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