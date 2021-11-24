Hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı... Tepki çeken olayda sürpriz gelişme

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
Aralıka beyaz başlangıç Kar sürprizi: Bu yıl erken geliyorAralık'a beyaz başlangıç! Kar sürprizi: Bu yıl erken geliyor#Meteoroloji
Emsallik dava Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemiEmsallik dava! Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemi#PCR Testi
Bakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığından açıklamaBakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Sağlık Bakanlığı
Türk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa ÖzkayaTürk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa Özkaya#Sefa Özkaya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tepki çeken olayda sürpriz gelişme Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardıTepki çeken olayda sürpriz gelişme! Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardı#Saldırı
Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Bakan Karaismailoğlu tarih verdiTürksat uydu filosunun en güçlüsü olacak! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi#Bakan Karaismailoğlu
Çektiği fotoğraf olay oldu... Dev modaevi özür dilediÇektiği fotoğraf olay oldu... Dev modaevi özür diledi #Dior
Dehşet apartmanı Ekinin annesinden yürek burkan haykırışDehşet apartmanı! Ekin'in annesinden yürek burkan haykırış#Adana
Korkunç olay Baba ile oğlu 2 saat arayla ölü bulunduKorkunç olay! Baba ile oğlu 2 saat arayla ölü bulundu#Samsun
‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınan Zeynep Koçakın şaşırtan değişimi‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınan Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi#Estetikli Ünlüler
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...#Fenerbahçe
Planı açıkladı Tüpraştan dev yatırımPlanı açıkladı! Tüpraş'tan dev yatırım#Tüpraş
HABERLERGündem Haberleri

Hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı... Tepki çeken olayda sürpriz gelişme

#Saldırı#Ayfer Bahçivan#Hasan Sel

İstinaf Mahkemesi, Pendik’te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere verilen 5’er yıllık hapis cezasını bozdu.

Haberin Devamı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Daire, görüntü ve ses kayıtlarına göre eylem sırasında sanık Hasan Sel’i sözlü olarak uyaran ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalışan sanık Hüseyin Sel’in üzerine atılı suçların ne şekilde oluştuğu, hangi gerekçe ile hangi delillere üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığını ve cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığını belirtti.

SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI KAYDEDİLDİ

Daire, kararında müşteki Ayfer Bahçivan’ın trafikte gittiği sırada sanıkların içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını, sanıkların araçtan inerek müştekinin yanına geldiğini ve kaza nedeniyle iki aracın durduğunu belirtti. Sanıkların müştekinin aracının özel olarak yolunu kesmediğini, engel koymadıklarını ve buna benzer dış bir etkenle durdurmadıklarını dikkate alan Daire, 'Kara ulaşım araçlarını alıkoyma' suçunun unsurlarının oluşmadığı halde bu suçtan sanıkların mahkumiyetlerine karar verildiğini kaydetti.

Sanıkların müştekilerin şahıslarına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarının anlaşıldığı belirtilen kararda, sanıklar hakkında 'Hürriyeti tahdit' suçu yönünden Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının nedeninin belirsiz bırakıldığı da ifade edildi.

Haberin Devamı

YENİDEN YEREL MAHKEMEDE YARGILANACAKLAR

Daire, yapılan istinaf başvurusunu yerinde görerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Gözden Kaçmasın

Koronavirüse karşı devrim niteliğinde aşı... Sonuçlar şaşkına çevirdiKoronavirüse karşı devrim niteliğinde aşı... Sonuçlar şaşkına çevirdiHaberi Görüntüle

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2019 yılında hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in, Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracı darbederek aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyordu.

Sanık Hüseyin Sel'in de aracı müştekilerin aracının önüne kırarak durdurmaya zorladığı öne sürülen iddianamede, her iki kardeşin de "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2020 yılında verilen kararda her iki sanık da "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, "Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçundan da sanıkları 10’ar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Haberin Devamı

Mahkeme, şikayetçilerin şikayetlerinden vazgeçmeleri nedeni ile sanıklar hakkında, "Mala zarar verme" suçundan açılan davanın düşürülmesine karar vermişti.

Gözden Kaçmasın

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiSağlık Bakanlığı duyurdu: Stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Saldırı#Ayfer Bahçivan#Hasan Sel

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde