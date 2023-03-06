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Hamile kadından 'pes' dedirten hareket! Boşaltılan binaya girip hırsızlık yaptı

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#Adana#Deprem#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 15:31

Adana'da, hamile bir kadının, deprem nedeniyle daire sahiplerinin boşalttığı sitede hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının, aldığı kıyafetleri giydiği, ayakkabıları tek tek denediği ve makyaj yaptığı görüldü.

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Olay, Ceyhan ilçesi Şehit Hacı İbrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Deprem nedeniyle boşaltılan Cennet Garden Sitesi'nde bazı eşyaların kaybolduğunu fark eden ev sahipleri, durumu yönetime bildirdi.

Hamile kadından pes dedirten hareket Boşaltılan binaya girip hırsızlık yaptı

Görevliler, kameraları incelediğinde, hamile bir kadının dairelere girdiği, üzerine mont giydiği, kapı önlerindeki ayakkabı dolaplarından aldığı ayakkabıları tek tek denediği ve uygun olanları aldığı görüldü. Şüphelinin, tüm dairelere baktığı değerlendirilirken, apartman girişinde aldığı kıyafetlere bakması ve makyaj yapması da görüntülere yansıdı.

Hamile kadından pes dedirten hareket Boşaltılan binaya girip hırsızlık yaptı

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Güvenlik kamerasının teslim edildiği polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hamile kadından pes dedirten hareket Boşaltılan binaya girip hırsızlık yaptı

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#Adana#Deprem#Hırsızlık

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