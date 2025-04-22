×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hamile kadın evinde ölü bulunmuştu! Katil zanlısı her gün olay yerine dönmüş... Eve geldiği anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Kastamonu#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 09:52

Kastamonu'da apartmanı saran koku üzerine ekiplerin girdiği evde, bıçaklanmış halde cesedi bulunan 23 yaşındaki hamile Elif Civil'in kocasının her gün 1,5 yaşındaki çocuğuyla eve girip çıktığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi kocanın evin önünde yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan bir gazetecinin "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna B.C, "Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında." yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Olay, dün İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı.

Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 23 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Hamile kadın evinde ölü bulunmuştu Katil zanlısı her gün olay yerine dönmüş... Eve geldiği anlar kamerada

Haberin Devamı

KAN DONDURAN DETAYLAR

Yaklaşık 8 aylık hamile olduğu kadının kocası B. Civil (29) ise 1,5 yaşındaki çocukları İ. Civil ile birlikte il merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda dolaşırken, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet şüphesi ile B. Civil adli makamlarca tutuklanırken, İ. Civil ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Hamile kadın evinde ölü bulunmuştu Katil zanlısı her gün olay yerine dönmüş... Eve geldiği anlar kamerada
Sokakta ve binadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, B. Civil'in ceset bulunmadan önce bebek arabasına bindirdiği çocuğu ile birlikte binadan çıktığı ve yürüyerek uzaklaştığını tespit etti. Öte yandan, B. Civil'in her gün eve girip çıktığı görüldüğü belirtildi.

Hamile kadın evinde ölü bulunmuştu Katil zanlısı her gün olay yerine dönmüş... Eve geldiği anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Cesedin bulunduğu gün B. Civil'in 1,5 yaşındaki çocuğu ile birlikte binadan çıkıp uzaklaştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde B. Civil'in bebeği ile birlikte sakin bir şekilde caddede yürüdüğü görülüyor.

İNKAR ETTİ

Haberin Devamı

Adliye çıkışında bir basın mensubunun "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna B.C, "Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında." karşılığını verdi.

Zanlının, 1,5 yaşındaki çocuğuyla yaklaşık 10 gün önce bıçaklanarak öldürülen eşinin cesediyle aynı evde kaldığı öğrenildi.

"10 GÜNDÜR KOCASI EVE GELİP GİDİYORMUŞ"

Caddede bulunan esnaflardan Recep Eski, cinayet şüphelisi B. Civil'in 10 gündür sürekli eve gelip daha sonra da ayrıldığını öğrendiklerini belirterek, "Sabah saatlerinde polis, ambulans, itfaiye ekipleri geldi.

İlgili haberKoku ihbarı vahşeti ortaya çıkardı Hamile kadının cesedi bulunduKoku ihbarı vahşeti ortaya çıkardı! Hamile kadının cesedi bulunduHaberi görüntüle

Biz de sorduk, '10 gün önce cinayet işlenmiş' dediler. 10 gündür de kocası eve gelip gidiyormuş. Polis ekipleri de gelip cesedi evden çıkarttılar. Buradan gelip geçerken aileyi görüyorduk. 1,5 yaşlarında bir çocukları vardı. Kadın da hamileydi.

Hamile kadın evinde ölü bulunmuştu Katil zanlısı her gün olay yerine dönmüş... Eve geldiği anlar kamerada
Bugün sabah şahıs tekrar buradan geçmiş. Polis arkadaşlar bizim iş yerimizin güvenlik kamerasını incelediler, orada da gözüküyor. Sabah sakin bir şekilde yürüyerek binadan çıkıyor ve bebek arabasıyla yürüyerek caddeden geçiyor. İkisi çıktılar çarşıya doğru yürüdüler" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kastamonu#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!