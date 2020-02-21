Hamile kadın, 6 saat süren mücadelenin sonunda hastaneye ulaştırıldı

Yüksekova ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy Köyü'ne bağlı Kalemli mezrasında yaşayan ve dördüncü çocuğuna hamile olan Divan Çallı'nın doğum sancıları başlayınca yakınları, 112 Acil'i aradı. Ekipler, hemen paletli ambulansla yola çıktı. Ancak ambulans, 8’inci kilometreden sonra yolun 2 metreyi aşan karla kaplı olması nedeniyle yola devam edemedi. Bunun üzerine ekipler, kar yığınlarını kürekle temizlemeye çalıştı. Sonuç alınamayınca İl Özel İdaresi'ne bilgi verildi. Bölgeye gelen Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yolu açarak, sağlık ekiplerinin mezraya ulaşmasını sağladı. Divan Çallı, 6 saat süren çabaların sonunda Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık görevlisi Melike Karaboğa, yaşadıkları zorlukları anlatırken, Çallı'nı yakınları ise ekiplere teşekkür etti.