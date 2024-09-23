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Hamile kadın 3. kattan park halindeki otomobilin üzerine düşdü

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#Melikgazi#Kayseri#Hamile
Hamile kadın 3. kattan park halindeki otomobilin üzerine düşdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 16:54

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattan aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen hamile kadın, ağır yaralandı.

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İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda; iddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Gizem A. (26) dengesini kaybederek 3. kattaki evlerinin mutfağının penceresinden aşağı düştü. Aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen Gizem A., ardından da betona çakıldı.

Hamile kadın 3. kattan park halindeki otomobilin üzerine düşdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Melikgazi#Kayseri#Hamile

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