Hamile eşini vurup kaçtı

Haberin Devamı

Antalya Kepez’de 4 katlı apartmanın 1’inci katında dün 12.00 sıralarında, Abdullah A. (32) ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. (25) arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyürken, Abdullah A. tabancayla eşini diz kapaklarının altından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hatice A. sedyeyle evden çıkarılıp ambulansa götürüldü. Bu sırada Hatice A.’nın annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Hastanede tedaviye alınan Hatice A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Abdullah A.’nın, saldırının ardından apartmandan hızla çıkarak 07 BIE 730 plakalı otomobile bindiği ve kaçtığı belirlendi. Şüphelinin binadan çıkış anı ve kaçışı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Abdullah A.’nın elinde plastik eldiven olduğu görüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.