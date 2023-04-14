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Hamile eşini öldürmüştü... Bebeğin babası kendisi çıktı

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#Isparta#Cinayet#Rabia Yılmaz
Hamile eşini öldürmüştü... Bebeğin babası kendisi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 15:31

Isparta'da tabancayla 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı (27) öldürüp, kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı yaralayan Ayhan Yılmaz'ın (42) tutuklu yargılandığı davada, eşinin karnındaki bebeğin babasının belirlenmesi için istenen DNA testi sonucu geldi. İlk duruşmada bebeğin kendisinden olmadığı yönünde kayınvalidesinin iddiaları üzerine eşiyle aralarının bozulduğunu öne süren Yılmaz'ın, bebeğin babası olduğu tespit edildi.

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Olay, geçen yıl 21 Haziran'da Hızırbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Yılmaz, geçimsizlik nedeniyle kendisini terk eden 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti. Burada çıkan kavgada Ayhan Yılmaz, eşi ile kayınvalidesi Ayfer Aydınlı’yı tabancayla vurup, kaçtı. Rabia Yılmaz ile karnındaki bebeği hayatını kaybederken, Ayfer Aydınlı ise başını sıyıran kurşunla yaralandı. 15 ve 18 Haziran tarihlerinde hakkında uzaklaştırma kararları verilen Ayhan Yılmaz ise 1 gün sonra polise teslim olup, tutuklandı.

Hamile eşini öldürmüştü... Bebeğin babası kendisi çıktı

4 SUÇTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Isparta 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'tasarlayarak eşini öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ateşli silah taşıma kanuna muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ayhan Yılmaz, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Ayhan Yılmaz SEGBİS sistemi ile katıldı. Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

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Hamile eşini öldürmüştü... Bebeğin babası kendisi çıktı

‘BEBEK SENDEN DEĞİL’ DEYİNCE ARALARININ BOZULDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İlk duruşmada hamile eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı yönünde kayınvalidesinin iddiaları üzerine eşiyle aralarının bozulduğu, ayrıca eşinin telefonunda eski erkek arkadaşıyla fotoğrafları olduğu yönünde sanığın beyanlarını değerlendiren mahkeme heyeti, fetüsten alınan örneğin DNA testine gönderilmesini uygun buldu. Bu duruşmada İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan gelen DNA sonucu açıklandı. Rabia Yılmaz'ın karnındaki fetüs ile sanık Ayhan Yılmaz'ın babalık bağının olduğu belirlenerek, duruşma ertelendi.

Hamile eşini öldürmüştü... Bebeğin babası kendisi çıktı

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'BABALIK BAĞI VAR'

Duruşma sonrası açıklama yapan Aydınlı ailesinin avukatı Erol Taslak, "İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan DNA sonucu önceki gün dosyanın içine girdi. İnceleme sonucunda maktul Rabia Yılmaz'ın karnında bulunan fetüs ile sanığın babalık bağı var. DNA sonucuna göre sanık hamile eşinin çocuğunun babasıdır" dedi.

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#Isparta#Cinayet#Rabia Yılmaz

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