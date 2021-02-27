Hamile eşini hastaneye yetiştirirken kaza yaptı

Kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Aniden rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi Arzu Kara’yı hastaneye götüren Ekrem Kara, kullandığı 58 NE 808 plakalı otomobil ile Sivas Lisesi kavşağında Yusuf Aygün yönetimindeki 58 BL 499 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, doğum yapmak üzere olan Kara, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.