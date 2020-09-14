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DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 01:06 | Son Güncelleme:

Hami Aksoy’dan, GKRY ve ABD arasında imzalanan ’Mutabakat Muhtırası’ açıklaması

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Hami Aksoy’dan, GKRY ve ABD arasında imzalanan ’Mutabakat Muhtırası’ açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD’yi, Kıbrıs Adasında geleneksel olarak sürdürdüğü tarafsızlık politikasına geri dönmeye ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, GKRY ve ABD arasında imzalanan ’Mutabakat Muhtırası’ hakkındaki gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Aksoy, "12 Eylül 2020 tarihinde GKRY ile ABD arasında imzalanan ve GKRY’de ’Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi’ kurulmasını öngören mutabakat muhtırası Kıbrıs Türk tarafını yok saymaktadır. Bu mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar verecektir. ABD’nin son dönemde GKRY’ne silah ambargosunu kaldırmak ve Rum tarafını askeri eğitim programına (IMET) dahil etmek suretiyle attığı adımlar Ada’daki iki halk arasındaki dengeyi bozmakta ve Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırmaktadır. ABD Dışişleri Bakanı Pompeu’nun, teamülleri hilafına Ada’yı ziyareti sırasında Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemesi de bu bakımdan dikkat çekicidir" dedi. Akoy, cevabında şu ifadelere yer verdi:

"Ada’da Rumlarla birlikte eşit hak sahibi olan Kıbrıs Türklerini dışlayarak atılan bu adımların tek sonucunun Rumların uzlaşmazlığını pekiştirmek olacağı ve bu yaklaşımın Rum tarafını herhangi bir sorunun çözümünde uzlaşmacı bir tavır içine girmeye teşvik etmeyeceği kesindir. ABD’yi, Kıbrıs Adasında geleneksel olarak sürdürdüğü tarafsızlık politikasına geri dönmeye ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya davet ediyoruz."

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