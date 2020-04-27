Hamd Ne Demek? Hamd Etmek Nedir? Hamd Tdk Kelime Anlamı

Hamd Arapça kökenli bir kelimedir. Önüne gelen ekler ile beraber farklı durumlara bağlı olarak kullanılır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ham kelimesinin karşılığı ‘övmek, methetmek, yüceltmek’ olarak öne çıkıyor.

Hamd Ne Demek?

Hamd kelimesi değişik anlamları üzerinden ele alınmakta ve farklı zamanlarda kullanılmaktadır.

- Övmek,

- Methetmek,

- Yüceltmek,

- Kainatta yaratılmış olan, yaratılmakta olan, Bütün varlıkların niteliklerini Allah tecellisi olduğunu gerçeğini anlatan bir kelime,

Bu anlamları üzerinden hamd kelimesini farklı zamanlarda tek başına ya da cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Hamd Etmek Nedir?

Hamd etmek hamd kelimesi üzerinden türemek suretiyle ‘tanrıya şükretmek’ anlamına gelmektedir. Bu anlamı bir örnekle göstermek gerekirse;

‘’Ben hiç şikayet etmem halimizden. Her zaman Allah'a hamd ederim.’’ N. Cumalı

Bu şekilde cümle içerisinde farklı zamanlarda anlam bütünlüğünü koruyarak kullanabilirsiniz. Hem genel anlam üzerinden hem de dini açıdan anlamı ile beraber değerlendirmeniz mümkün. Hamd etmek Arapça kökenli bir kelime olarak gündelik yaşamda çok sık kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Amaca bağlı şekilde bu kelimeyi tek başına ya da cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.