Hamburg Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Türkiye Cumhuriyeti yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarına başkonsolosluklar aracılığı ile hizmet vermektedir. Resmi işlemlerin yapılabilmesi için vatandaşların başkonsolosluklara başvurmaları gerekmektedir. İşte, Hamburg Türk Başkonsolosluğu hakkında merak edilenleri sizler için hazırladık.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğu Almanya' da bulunmaktadır. Hamburg Türk Başkonsolosluğu da Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra açılan ikinci başkonsolosluktur. Almanya Hamburg'da yaşayan Türk vatandaşları resmi işlemlerini Hamburg Türk Başkonsolosluğu'na başvurarak yapabilmektedir.
Hamburg Türk Başkonsolosluğu Nerededir?
Hamburg Türk Başkonsolosluğu Almanya'da bulunmaktadır. Hamburg Türk Başkonsolosluğu görev bölgesinde bulunan 160 bin Türk vatandaşına hizmet vermektedir. Başkonsolosluğun vermiş olduğu hizmetler şu şekilde sıralanabilir:
Din İşleri Ateşelikleri
Eğitim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Ticaret, Maliye ve Noterlik
Askerlik İşlemleri
Pasaport İşlemleri
Doğum, Ölüm ve Evlenme İşlemleri
Adli Konular
Hamburg Türk Başkonsolosluğu İletişim Bilgileri
Telefon numarası: +49 40 448 03 30
Pasaport: 040 44 80 33 21 / 22
Nüfus: 040 44 80 33 18 / 36
Askerlik: 040 44 80 33 24
Teslimat/Tebligat: 040 44 80 33 10 / 27
Telefon hatlarına yoğunluk nedeni ile ulaşılamaması durumunda mail yolu ile iletişim kurmak ta mümkün olmaktadır.
E-posta adresi: konsulat.hamburg@mfa.gov.tr
Hamburg Türk Başkonsolosluğu Adresi
Tesdorpfstrasse 18, 20148 Hamburg, Deutschland
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle