Hamas'tan, ABD'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşı Türkiye'ye destek

Ebu Zuhri, Twitter hesabından Türkçe yaptığı açıklamada, soykırım nitelemesine tepki gösterdi.

"Amerikan baskısı ve müdahalesi karşısında Türkiye'nin yanındayız." diyen Ebu Zuhri, "ABD'nin azınlıklar meselesini kullanmaya çalışmasının artık kimsenin kanmadığı ucuz bir oyun" olduğunu ifade etti.

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