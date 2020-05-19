Hamaset Ne Demek? Hamaset Yapmak Nedir? Hamaset Tdk Kelime Anlamı

Hamaset kelimesinin TDK üzerinden bakıldığında, ‘Yiğitlik, kahramanlık ve cesaret’ şeklinde ele alındığını söylemek mümkün. Aynı zamanda dinleyenleri etkilemek veya heyecanlandırmak için gerçekleştirilen abartılı anlatım olarak da değerlendirilmektedir.

Hamaset Ne Demek?

Farklı anlamları üzerinden Hamaset gündelik yaşamda kullanılabilecek bir sözcüktür. Ancak genelde yazılı kaynaklarda ve eski edebi eserlerde karşılaşılır. Eski gücünü günümüz Türkçesinde kaybettiğini söylemek mümkün.

- Kahramanlık, yiğitlik ve cesaret,

- Belirli bir konu üzerinden dinleyenleri etkilemek amaçlı ele alınan abartılı anlatım sanatı,

‘’Bir hamaset destanı’

Bu şekilde her iki anlam üzerinden de değişik cümlelerde kullanabilirsiniz.

Hamaset Yapmak Nedir?

Hamaset ile beraber aynı zamanda bu kelime üzerinden türemiş hamaset yapmak sözcüğü de yer almaktadır. Aynı şekilde Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman Hamaset yapmak sözüne karşılık, ‘yiğitlik, yüreklilik’ şeklinde ifade etmek mümkün. Aynı zamanda herhangi bir konuyu dinleyenleri etkileyebilmek ya da heyecanlandırmak adına abartılı şekilde anlatmak biçiminde de ifade etmek mümkün.

Bu doğrultuda gündelik yaşam içerisinde Hamaset sözcüğünü amaca uygun kullanabilirsiniz. Özellikle edebi eserlerde cümleleri daha iyi şekilde anlamak amaçlı Hamaset ile beraber, hamaset yapmak sözcüklerinin anlamlarını bu şekilde ele alabilirsiniz.