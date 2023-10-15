Hamas saldırısında ölen Türk... İsrail’e 2 yaşında gitmiş

Haberin Devamı

İsrail’deki Türkiyeliler Birliği Başkanı Ovi Gülerşen, “Avraam 2 yaşında İsrail’e gitmiş. İsrail’de Türkler genelde büyükşehirlerde yaşarlar. Ama o Gazze sınırına 20 kilometre mesafedeki Eskol bölgesinde yaşıyordu. Hamas militanları tarafından evinde öldürüldü. Eşinden ayrıydı, 2 çocuğu vardı” dedi. İsrail’deki Türkiyeliler Birliği Başkanı Ovi Gülerşen, saldırıların yaşandığı ilk günle ilgili de şunları anlattı: “7 Ekim Cumartesi (Yahudilerin kutsal günü ve bayram ) sabahı saat sabah 6.30 da sirenlerle uyandık. Oturduğumuz şehir Tel Aviv merkeze 16, Gazze’ye 66 kilometre mesafede 280 bin kişinin yaşadığı, İsrail’in dördüncü büyük şehri. O gün daha evvel yaşamadığımız şekilde bir füze saldırısı yaşadık. Aşağı yukarı 30’un üzerinde füze geldi. Daha önce, bulunduğumuz şehre bu boyutta bir füze gelmemişti.”