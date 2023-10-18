Hamas rehine videosu yayınladı: Lütfen beni buradan çıkarın

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Videoda 21 yaşındaki Mia Schem adlı genç bir kadının kolundan yaralandıktan sonra tedavi edildiği ve daha sonra kameraya konuştuğu görülüyor. Schem, Kibbutz Re’im’deki festivale katıldığı sırada Hamas tarafından kaçırılmış. 60 saniyelik videoda, üç saat boyunca ameliyat edildiğini söyleyen Schem, “Bana bakılıyor, ilaçlarım veriliyor. Tek isteğim bir an önce evime, ailemin, anne babamın, kardeşlerimin yanına dönmek. Lütfen beni bir an önce buradan çıkarın” dedi. Schem’in ailesi ise videonun yayımlanmasının ardından “Mutluyuz” açıklamasını yaptı. Schem’in annesi Keren Schem, “Düne kadar ölü mü diri mi bilmiyordum. Tek bildiğim kaçırılmış olabileceğiydi. Bebeğimi eve geri getirmeleri için tüm dünyaya yalvarıyorum. O sadece bir partiye gitti, biraz eğlenmek için bir festival partisine. Şimdi Gazze’de” dedi.

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Mia’nın annesi Keren Schem kızının hayatta olduğunu görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

HAMAS: 200-250 ESİRİMİZ VAR

New York Times’ın aktardığına göre, video dosyasındaki meta veriler üzerinde yapılan analiz sonucunda, görüntülerin bir kısmının en az altı gün önce çekildiği öğrenildi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Schem’in Gazze’de tutulduğunun ailesine geçen hafta bildirildiğini açıkladı. Video, Hamas’ın askeri sözcüsü Ebu Ubeyde’nin Gazze’de 200-250 esir bulunduğunu ve bunların 200’ünün Hamas’ın elinde olduğunu söylediği sırada yayımlandı.

MACRON: ŞANTAJ KABUL EDİLEMEZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ile çifte vatandaşlığı bulunan Mia Schem’in rehin alınmasını kınadı. Macron, “Hem sivil hem de asker rehineler almak ve şantaj yapmak kesinlikle iğrenç ve kabul edilemez” dedi.