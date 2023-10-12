Hamas heyeti TBMM’de HÜDA PAR’la görüştü

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Görüşmede konuşan Yapıcıoğlu özetle şunları söyledi:

“1917’de İngiliz işgaline uğradığı zamandan beri Filistin topraklarında acılar yaşanıyor. 1947’deki bölünme planından sonra 1948’de 14 Mayıs günü siyonist rejim kendini devlet olarak ilan etmesinden sonra artık bu saldırılar ve katliamlar sistematik bir hal aldı. Filistin’i devlet olarak tanıyan 138 ülke var. Fakat bu 138 ülkenin hiçbirisi bırakın karşılıksız yardım etmeyi Filistin halkı ile ticaret bile yapmaya cesaret edemiyor. Mevcut uluslararası sistem ve BM Güvenlik Konseyi yapısı İsrail’e bu cesareti veriyor. Çünkü sadece tek başına bir tek daimi üye olan Amerika’nın, İngiltere ya da Fransa’nın karşı çıktığı bir karar Güvenlik Konseyi’nden çıkmıyor. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Elimizden ne geliyorsa yapma konusunda da inşallah bir azmimiz ve kararımız vardır.”