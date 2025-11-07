Hamamda fenalaşıp hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay, saat 14.00 sıralarında Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamda meydana geldi. Hamama müşteri olarak gelen ve kalp rahatsızlığı bulanan Mehmet Düzenli, bir süre sonra solunum güçlüğü çekerek rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hamamda ilk müdahalesi yapılan Düzenli, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken hayatını kaybetti. Düzenli'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Düzenli'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.