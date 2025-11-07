Hamamda fenalaşıp hayatını kaybetti

×
Gündem Haberleri

#Amasya#Tarihi Hamam#Sağlık Sorunu
Kasım 07, 2025 21:01

AMASYA’da tarihi hamama rahatsızlanan ve nefes darlığı çeken Mehmet Düzenli (73), hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamda meydana geldi. Hamama müşteri olarak gelen ve kalp rahatsızlığı bulanan Mehmet Düzenli, bir süre sonra solunum güçlüğü çekerek rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hamamda ilk müdahalesi yapılan Düzenli, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken hayatını kaybetti. Düzenli'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Düzenli'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

