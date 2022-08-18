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Hamam suyu nedeniyle hastanelik oldular

Güncelleme Tarihi:

#Hamam Suyu#Kocaeli#Hastane
Hamam suyu nedeniyle hastanelik oldular
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 15:26

İzmit'te hamam suyunun yüksek pH derecesinden etkilenen 10 kadın, fenalaştı. Ayakta 3 kişi tedavi edilirken, 7'si hastanelere kaldırıldı.

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Olay, öğle saatlerinde, Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak’taki hamamda meydana geldi. Hamamda suyun pH derecesinin fazla yükseltilmesiyle 10 kişi, fenalaştı. Durumun bildirilmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Hamam çevresindeki binalar, tedbir amaçlı boşaltıldı. Kadınlardan 3'ü Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, 4'ü SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; 3 kişi ise ayakta tedavi edildi. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Hamamda incelemede bulunulurken, sorunun pH yükseltilmesinden kaynaklı olduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

Hamam suyu nedeniyle hastanelik oldular

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#Hamam Suyu#Kocaeli#Hastane

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