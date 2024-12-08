Hama’da zafer kutlamaları

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HTŞ ve muhalif gruplar, 2011’de iç savaşın başlamasından bu yana Hama’da ilk kez kontrolü ele geçirdi. Çatışmaların bitmesinden 6 saat sonra gittiğimiz Hama’da halk sokağa dökülerek kutlama yaptı. Şehir merkezindeki meydanı dolduran yüzlerce kişi, zafer işaretleri yapıp sloganlar attı. Araçlarıyla şehir turu atanlar ise kornalar çalarak sevince ortak oldu. Meydanda bulunan ve yıkılan Beşar Esad’ın babası Hafız Esad heykelinin üzerine basarak zafer pozları verdi. Hafız Esad’a ait küçük bir heykel ise başı koparılarak ip bağlanıp sokak sokak dolaştırıldı. “Su değirmenleri şehri” olarak bilinen Hama’da sivil halk Su Değirmeni Meydanı’nda da saatlerce kutlama yaptı. Değirmene tırmanıp muhaliflerin bayraklarını çektiler.

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GİTTİĞİMDE ÇOCUKTUM DÖNDÜĞÜMDE ASKER...

HTŞ ve muhaliflere bağlı silahlı gruplar da ellerinde ağır silahlar ve araçlarla Hama’da zafer turu attı. Araç üzerinde ağır silahlarla havaya zafer atışları yaptı. Meydanda sivillerin arasında bulunan silahlı grupların da yine ağır silahlarla havaya ateş açmaları dikkat çekti. Kentin her noktasında silah sesleri yükseldi. Silahıyla havaya ateş açan muhalif grubun içerisinde bulunan Matez Hule, “2011 yılında iç savaş başlayınca Esad’ın korkusuyla ailemle birlikte Hama’daki evimizi terk ettik. O dönem henüz 8 yaşındaydım, evimizden gidince çok ağlamıştım. İki sene önce Suriye Milli Ordusu’na girdim. Bugün 21 yaşındayım ve Hama’nın zaferine asker olarak katıldım. Çok mutluyum, Hama’ya ilk girdiğimizde toprağı öptüm, sonra doğduğum eve koştum. Artık evimdeyim, hep bugünün hayalini kurdum. Nasip oldu, ailemi de getireceğim” dedi.

Kentin hemen girişindeki meydanda rejim güçlerinin kaçarken arkalarında bıraktığı tankların üzerine çıkan siviller, zafer pozu veriyor...

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REJİM KAÇARKEN SİLAHLARINI BIRAKTI

HTŞ ve muhalif grupların Halep’ten sonra şok operasyonla Hama’yı ele geçirmesi Suriye rejim güçlerinin dağılmasına yol açtı. Hama’da kaçan rejim güçlerinin geride bıraktığı çok sayıda ana muharebe tankı, zırhlı personel taşıyıcı, ağır silahlar ve askeri araçlar görülüyordu. Meydanda, çatışmalarda öldürülen birçok Suriye rejim askerinin cesetleri ise olduğu gibi duruyordu. Bazı grupların cesetlerin üzerine basarak fotoğraf çektirdikleri görüldü. HTŞ ve muhalif gruplar, Hama’da Suriye rejimine ait mühimmat deposunu da ele geçirdi. Depoda bulunan çok sayıda Rus yapımı omuzdan atılabilen uçaksavarlar da muhalif grupların eline geçti.

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ŞAM’IN İDLİB VE HALEP’LE BAĞI KOPTU

Humus üzerinden Lazkiye ve Şam’ı etkileme potansiyeli nedeniyle stratejik konuma sahip olan Hama, Suriye’nin en büyük kentlerinin, denize ulaşımın ve Şam’ın bulunduğu batı kesimlerinde yer alıyor. Suriye rejimi için hem kuzey-güney hem de ülkenin kalan kesimleriyle bağlantısını sağlayan merkezi bir konumda yer alan Hama’dan geçen M5 Karayolu, Humus ve ardından Şam’a ulaşarak, ülkenin en büyük illerini birbirine bağlıyor. Hama’nın muhaliflere geçmesiyle başkent Şam’ın İdlib ve Halep’le bağlantısı da tümüyle koptu. Merkezi konumu nedeniyle Suriye rejiminin askeri gücünün ağırlık noktası da Hama’daydı. Havalimanları, silah üretim tesisleri, silah depoları gibi önemli altyapılar Hama ile Humus arasında konuşlandırılmıştı. Hama, ülkenin Akdeniz’e açılan kapısı durumundaki Lazkiye ile bağlantı kapısı konumundaydı. Hama’dan sonra Humus’un da alınması halinde başkent Şam’ın Akdeniz’le irtibatı kopacak.

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