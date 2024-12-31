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Halüsinasyon gören kocaya uzaklaştırma

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#İstanbul Aile Mahkemesi#Avukat#Halüsinasyon
Halüsinasyon gören kocaya uzaklaştırma
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 07:00

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, A.G. isimli kadın ile İ.G., 17 yıl önce evlendi.

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Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre İ.G. isimli koca, evlendikten 9 yıl sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uzun bir süredir uyuşturucu madde bağımlısı olan İ.G., halüsinasyonlar görmeye başladı. Son bir yıldır eşi A.G.’nin başka kişilerle kendisini aldattığını iddia eden İ.G., tehdit ve hakaretlerde bulundu. Eşine psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddet de uygulayan İ.G., gece yataktan kalktıktan sonra, yine aldatıldığını söyleyerek eşini 3 saat boyunca darp etti.

1 AY YAKLAŞAMAYACAK

A.G.’nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede özetle, “Kocanın uzun süredir bağımlı şekilde şiddet uygulamaya başladığı dikkate alınarak gerekli tedbir önlemlerinin alınmasını istiyoruz” denildi. Talebi kabul eden mahkeme, İ.G.’nin 1 ay süreyle eşi A.G.’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Karara itiraz eden İ.G. ise eşini sosyal medya oyunlarını bırakması konusunda uyardığını ve kesinlikle şiddet uygulamadığını söyledi. Ancak mahkeme, kararın yasaya uygun olduğunu belirtip itirazı reddetti.

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#İstanbul Aile Mahkemesi#Avukat#Halüsinasyon

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