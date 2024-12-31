Halüsinasyon gören kocaya uzaklaştırma

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Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre İ.G. isimli koca, evlendikten 9 yıl sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uzun bir süredir uyuşturucu madde bağımlısı olan İ.G., halüsinasyonlar görmeye başladı. Son bir yıldır eşi A.G.’nin başka kişilerle kendisini aldattığını iddia eden İ.G., tehdit ve hakaretlerde bulundu. Eşine psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddet de uygulayan İ.G., gece yataktan kalktıktan sonra, yine aldatıldığını söyleyerek eşini 3 saat boyunca darp etti.

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A.G.’nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede özetle, “Kocanın uzun süredir bağımlı şekilde şiddet uygulamaya başladığı dikkate alınarak gerekli tedbir önlemlerinin alınmasını istiyoruz” denildi. Talebi kabul eden mahkeme, İ.G.’nin 1 ay süreyle eşi A.G.’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Karara itiraz eden İ.G. ise eşini sosyal medya oyunlarını bırakması konusunda uyardığını ve kesinlikle şiddet uygulamadığını söyledi. Ancak mahkeme, kararın yasaya uygun olduğunu belirtip itirazı reddetti.