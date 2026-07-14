Haluk Levent’in şoförü konuştu: Kumarhanede 2 milyon TL civarında jeton aldırttı

Haberin Devamı

AHBAP Derneği’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dernek başkanı ve şarkıcı Haluk Levent’in şoförü İlker Çetin’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'in yaklaşık 3,5 yıl makam şoförlüğünü yapan İlker Çetin 40 bin TL maaş aldığını söyledi. Çetin ifadesinde, Haluk Levent’in banka hesabı ve kredi kartı kullanmadığını bu yüzden kendisi ile Yeliz Kaya, Emrah Gödeliner ve Zafer Yay’ın hesaplarını kullandığını söyledi. Banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen yüklü para transferlerinin Haluk Levent’in talimatları doğrultusunda yapıldığını kabul eden Çetin, farklı kişilere gönderilecek paraların kendi hesabına yatırıldığını, ardından Levent’in belirlediği hesaplara aktarıldığını söyledi.

Çetin ifadesinde, “Haluk Levent telefonumu birden fazla kere kullanmıştır. Para transferleri için sadece telefonumu değil hesabımı da kullandı. Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum. Para transferlerine ilişkin talimatlar WhatsApp üzerinden gönderiliyordu.” dedi.

Haberin Devamı

YELİZ KAYA’YA 210 MİLYON LİRAYI AŞAN TRANSFER

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerine göre, Yeliz Kaya’nın hesaplarından İlker Çetin’in hesaplarına 13 Ocak 2024 ile 24 Nisan 2026 tarihleri arasında 250 işlemde 10 milyon 124 bin 766 lira gönderildiği belirtildi. Aynı tarihler arasında İlker Çetin’in hesaplarından Yeliz Kaya’nın hesaplarına ise 45 ayrı işlemde 210 milyon 336 bin 68 lira aktarıldığı tespit edildi.

“KORKTUM, SORMADIM”

Söz konusu para hareketlerinin sorulması üzerine Çetin, transferlerin Haluk Levent’in talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi. Paraların kaynağını ve hangi amaçla kullanıldığını bilmediğini söyleyen Çetin, “Haluk Levent’in istek ve emirleri üzerine hareket ediyordum. Bu durumdan rahatsız oldum ancak işverenim olduğu için işsiz kalmaktan korktuğumdan bu sebeple kendisine sormadım. Yazışmaların hepsini whatsappta sakladım. Delil olarak dursun dedim. Şüphelendim ama detayını bilemezdim.” dedi.

KIBRIS’TA 1-2 MİLYON LİRALIK JETON İDDİASI

Haberin Devamı

Çetin’in ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri de Haluk Levent’in Kıbrıs’taki kumarhane işlemlerine ilişkin iddialar oldu. Haluk Levent’in Kıbrıs’a gittiği dönemlerde kumar oynadığını söyleyen Çetin, “Ben yanında bizzat bulunmuyordum. Ancak hesabımı kullanarak kumarhaneden kendisine jeton aldırıyordu. Her zaman Kıbrıs’a gitmiyorduk. Konser olduğu zamanlarda gittiğimizde 1 milyon ve üzeri yani 2 milyon civarı gözüme çarpan miktarlar vardı.” dedi.

ZAFER YAY İLE 8,6 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

MASAK incelemesinde, Zafer Yay’ın hesaplarından İlker Çetin’in hesaplarına 393 işlemde toplam 6 milyon 502 bin 59 lira aktarıldığı belirtildi. Çetin’in hesaplarından Zafer Yay’ın hesaplarına ise 36 işlemde 2 milyon 120 bin 271 lira gönderildiği tespit edildi. Sorulması üzerine Çetin, bu para hareketlerinin araç, yol ve diğer masraflarla bağlantılı olduğunu, bazı paraların ise Haluk Levent’in talimatıyla başka kişilere gönderildiğini savundu.

Haberin Devamı

ALPER ÇELİK İLE 11 MİLYON LİRAYI AŞAN TRANSFER

MASAK raporunda, Alper Çelik’in hesaplarından İlker Çetin’in hesaplarına 31 işlemde 2 milyon 806 bin 600 lira gönderildiği belirtildi. İlker Çetin’in hesaplarından Alper Çelik’e ise 287 işlemde toplam 8 milyon 355 bin 900 lira aktarıldığı tespit edildi. Çetin, Haluk Levent’in kendi hesabını kullanarak Alper Çelik’e para gönderttiğini öne sürdü. Paraların kaynağını bilmediğini savunan Çetin, transfer açıklamalarına “borç iade” veya “Haluk Levent’in bilgisi dâhilinde” ifadelerini yazdığını söyledi.

“BEN SADECE ŞOFÖRÜYÜM”

Herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını ve Ahbap Derneği ile bağlantısının bulunmadığını söyleyen Çetin, “Ben yalnızca Haluk Levent’in şoförüydüm. Hesabım üzerinden yapılan işlemler Haluk Levent’e aittir” dedi.